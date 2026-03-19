Viterbo, treno contro autobus: cinque feriti

Tragedia sfiorata nel Viterbese dove un autobus di linea si è scontrato contro un treno in prossimità di un passaggio a livello senza barriere. L'incidente, avvenuto in località La Fornacchia, nel Comune di Sutri, si è verificato per cause che sono ancora in corso di accertamento. A bordo del bus c'erano diversi passeggeri e, tra questi, anche alcuni ragazzi che si stavano recando a scuola. Cinque persone sono rimaste ferite a causa dell'urto, tre sono state medicate sul posto dagli operatori del 118 mentre le altre due - tra queste la macchinista del convoglio - sono state trasportate all'ospedale Santa Rosa. Sul luogo dell'impatto tra i due mezzi sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale per i rilievi e la viabilità.