Svizzera, autobus prende fuoco: sei morti e cinque feriti | "Un passeggero si è dato fuoco"
È avvenuto nel tardo pomeriggio nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo
Sarebbero sei i passeggeri morti e cinque i feriti, di cui tre in condizioni critiche, nell'incendio divampato a bordo di un autobus nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Le fiamme nel tardo pomeriggio. Un testimone: "Un uomo a bordo si è dato fuoco".
Quattro feriti sarebbero passeggeri del bus, mentre il quinto un paramedico. Le cause non sono ancora chiare, ma sembra che nell'incidente sia stata coinvolta una persona: lo scrive Rsi. La polizia ha invitato la popolazione a evitare il luogo dell'incidente, che è stato transennato, e sta cercando testimoni. L'operazione su larga scala proseguirà per tutta la notte, secondo gli agenti. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega.
Secondo quanto si legge sul quotidiano svizzero Blick, in uno dei filmati che il giornale ha ricevuto un uomo con il volto annerito dal fumo dice in albanese che "un uomo si è dato fuoco all'interno". Poi agita le braccia e continua: "Si è versato della benzina e si è dato fuoco!". Altri testimoni oculari riferiscono la stessa cosa. Queste dichiarazioni non sono state ancora confermate dalla polizia.