Thailandia, a fuoco un bus di studenti in gita: morti 22 bambini

In Thailandia 22 bambini e tre insegnanti sono morti a bordo di un autobus in gita scolastica che ha preso fuoco. È accaduto nella provincia di Pathum Thani, alle porte della capitale Bangkok. A bordo del mezzo c'erano in tutto 38 studenti, tra bambini di elementari e medie, e sei professori della scuola Wat Khao Praya Sangkharam del distretto di Lan Sak. La polizia ha riferito che 19 persone sono state tratte in salvo e trasportate in vari ospedali.