Belluno, cervo sbuca sulla strada e lei si schianta con l'auto: la Regione dovrà risarcirla… anche per gli occhiali

La conducente era rimasta ferita, l'automobile distrutta e persino gli occhiali erano andati in frantumi. E ora il Veneto dovrà risarcirla con più di 17mila euro, compresi i 200 euro necessari per l'acquisto di un nuovo paio di occhiali. Già, perché a provocare l'incidente - avvenuto a Feltre - era stato un cervo, sbucato all'improvviso sulla strada, che aveva centrato il veicolo e infranto il parabrezza. E, per la Cassazione, la responsabilità degli incidenti provocati dagli animali selvatici protetti è della Regione.