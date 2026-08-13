Usa, risarcimento record da 29 milioni di dollari per una vittima dell'incidente del Boeing 737

Nei giorni scorsi si sono aperte le udienze con le quali un tribunale di Chicago ha esaminato le richieste presentate dai familiari di Ryan, ingegnere che aveva tra l'altro lavorato durante l'epidemia di ebola in Liberia e con i rifugiati Rohingya. La moglie aveva respinto i pagamenti volontari offerti da Boeing alle vittime, definendoli "denaro insanguinato", e ha destinato la sua quota di 1,65 milioni di dollari a una fondazione per la sicurezza aerea.