La fidanzata lo lascia, 15enne chiama il 112 in preda al panico: "Aiuto, temo di perdere il controllo"

Un carabiniere dall'altra parte del telefono ha instaurato un dialogo col giovane, rassicurandolo fino all'arrivo dei soccorsi
In preda a un momento di sconforto e panico dopo la fine di una relazione sentimentale, un 15enne ha digitato il numero unico di emergenza 112 sul suo smartphone e ha rivolto una richiesta di aiuto: "Temo di perdere il controllo". È successo a Lido degli Estensi, nel Ferrarese, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia.
La vicenda
Il 15enne ha chiamato nel tardo pomeriggio del 16 agosto il 112 e ha chiesto di poter parlare con qualcuno, perché spaventato di perdere il controllo di sé, arrivando persino a pensare di compiere gesti estremi dopo la delusione amorosa. Dall'altra parte del telefono, l'operatore della centrale operativa dei carabinieri di Comacchio, intuendo la delicatezza della chiamata, ha iniziato a instaurare un dialogo costante e rassicurante col giovane. La conversazione è andata avanti per oltre dieci minuti. Il militare è riuscito poi a tranquillizzare l'adolescente e lo ha convinto ad aspettare in strada l'arrivo dei soccorsi.
L'arrivo dei soccorsi
I carabinieri e i sanitari del 118 hanno raggiunto immediatamente il 15enne. Il giovane è stato sottoposto ad accertamenti da parte del personale medico-infermieristico e non è stato necessario trasportarlo all'ospedale. Il ragazzo, tornato sereno, è stato riaffidato ai genitori, giunti sul posto poco dopo.