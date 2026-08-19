NEL FERRARESE

La fidanzata lo lascia, 15enne chiama il 112 in preda al panico: "Aiuto, temo di perdere il controllo"

19 Ago 2026 - 18:08
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Istockphoto

© Istockphoto

Un carabiniere dall'altra parte del telefono ha instaurato un dialogo col giovane, rassicurandolo fino all'arrivo dei soccorsi

In preda a un momento di sconforto e panico dopo la fine di una relazione sentimentale, un 15enne ha digitato il numero unico di emergenza 112 sul suo smartphone e ha rivolto una richiesta di aiuto: "Temo di perdere il controllo". È successo a Lido degli Estensi, nel Ferrarese, dove il giovane si trovava in vacanza con la famiglia.

Google Preferred Site

La vicenda

 Il 15enne ha chiamato nel tardo pomeriggio del 16 agosto il 112 e ha chiesto di poter parlare con qualcuno, perché spaventato di perdere il controllo di sé, arrivando persino a pensare di compiere gesti estremi dopo la delusione amorosa. Dall'altra parte del telefono, l'operatore della centrale operativa dei carabinieri di Comacchio, intuendo la delicatezza della chiamata, ha iniziato a instaurare un dialogo costante e rassicurante col giovane. La conversazione è andata avanti per oltre dieci minuti. Il militare è riuscito poi a tranquillizzare l'adolescente e lo ha convinto ad aspettare in strada l'arrivo dei soccorsi.

Leggi anche

Salute mentale, oltre un milione di italiani in cura: giovani sempre più fragili

Vacanze: piccolo vademecum di sopravvivenza agli amori estivi

L'arrivo dei soccorsi

 I carabinieri e i sanitari del 118 hanno raggiunto immediatamente il 15enne. Il giovane è stato sottoposto ad accertamenti da parte del personale medico-infermieristico e non è stato necessario trasportarlo all'ospedale. Il ragazzo, tornato sereno, è stato riaffidato ai genitori, giunti sul posto poco dopo.

lido degli estensi
112

Sullo stesso tema