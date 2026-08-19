La fidanzata lo lascia, 15enne chiama il 112 in preda al panico: "Aiuto, temo di perdere il controllo"

Il 15enne ha chiamato nel tardo pomeriggio del 16 agosto il 112 e ha chiesto di poter parlare con qualcuno, perché spaventato di perdere il controllo di sé, arrivando persino a pensare di compiere gesti estremi dopo la delusione amorosa. Dall'altra parte del telefono, l'operatore della centrale operativa dei carabinieri di Comacchio, intuendo la delicatezza della chiamata, ha iniziato a instaurare un dialogo costante e rassicurante col giovane. La conversazione è andata avanti per oltre dieci minuti. Il militare è riuscito poi a tranquillizzare l'adolescente e lo ha convinto ad aspettare in strada l'arrivo dei soccorsi.