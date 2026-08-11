Targhe e assicurazioni polacche in Italia, Varsavia presenta il conto: "Chiesti 80 milioni di risarcimento"

In Polonia già sono scattate le manette nei confronti di intermediari accusati di rilasciare revisioni per veicoli mai visti fisicamente. Il ministero delle Infrastrutture di Varsavia sta inoltre preparando una norma che obbligherà a documentare con fotografie ogni revisione, così da dimostrare che il veicolo sia stato davvero in una officina in Polonia. Un provvedimento già previsto dalla riforma dei controlli sui veicoli discussa lo scorso anno dalla Commissione Trasporti del Parlamento Europeo, che nei prossimi anni dovrà essere adottata gradualmente in tutti i paesi europei. Ma sembra che la Polonia sia in ritardo: sulle strade italiane stanno spuntando targhe con la sigla CZ e BG, immatricolate rispettivamente in Repubblica Ceca e Bulgaria.

