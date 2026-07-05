Al momento, gli obblighi di casco (in vigore da due anni) e quello del targhino (scattato a maggio 2026) appaiono una chimera. Per il presidente nazionale di Assuotenti, Gabriele Melluso, basta girare per le grandi città e vedere quanti realmente li rispettano. "A Milano, come in tutte le città italiane, è sistematica la violazione dell'obbligo del casco per gli utilizzatori dei monopattini, indipendentemente dall'età - denuncia -. Allo stesso modo, viene regolarmente violato il divieto di trasportare un passeggero. Nelle strade si vedono ogni giorno monopattini sfrecciare con due persone a bordo". Questo perché, secondo Melluso, "le multe nei confronti dei trasgressori sono poche, e senza l'applicazione delle sanzioni qualsiasi divieto rimane sulla carta e non viene rispettato".



Le società di sharing e le lamentele Le società che si occupano di noleggio dei veicoli a due ruote assicurano di seguire tutte le regole. "Le rispettiamo dal primo giorno. Siamo l'unico segmento autorizzato, controllato e assicurato da sempre", sottolinea Assosharing, l'associazione delle imprese del settore.