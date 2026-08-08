Codice della strada, le novità allo studio: ipotesi patente a 17 anni e sorpasso a destra in autostrada

Dai motociclisti ai rider, passando per la patente di guida. Sono quindici le principali ipotesi di revisione del Codice della Strada che il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato a oltre cento operatori e associazioni per completare il processo di consultazione voluto dal ministro Matteo Salvini. L'obiettivo è quello di arrivare a un testo che sia il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti, con la sicurezza della circolazione come priorità. Fra le principali proposte del nuovo Codice della strada, più tutele per gli utenti vulnerabili, stretta sui veicoli senza assicurazione, multe più proporzionate e non vessatorie, patente a 17 anni, obbligo di casco e contrassegno per i cicli a propulsione, più tutele per i motociclisti, maggiori garanzie per i cittadini e più risorse per la sicurezza delle strade.