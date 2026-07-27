Incidenti stradali in aumento, l'Associazione delle autoscuole: "Per ridurli serve investire in formazione"

Meno morti in Italia a causa di incidenti stradali nel 2025 ma numero di sinistri in rialzo. Questa la fotografia scattata dal rapporto Aci-Istat diffusa nei giorni scorsi. Lo scorso anno rileva lo studio "si sono verificati in Italia 177.207 incidenti stradali con lesioni a persone; le vittime sono state 2.868 e i feriti 237.822".

Rispetto all'anno precedente, i morti sulle strade dunque diminuiscono del 5,3%, mentre il numero degli incidenti e quello dei feriti registrano un aumento (rispettivamente +2,2% e +1,7%). Secondo il rapporto le strade urbane continuano a concentrare quasi tre incidenti su quattro, ma è sulle arterie extraurbane che si registra il maggior numero di vittime e il più elevato indice di mortalità. Tra le cause degli incidenti stradali la distrazione alla guida si conferma la principale, davanti all'eccesso di velocità, al mancato rispetto della precedenza e alle manovre irregolari. Diminuiscono i sinistri collegati all'abuso di alcool ma aumentano quelli legati all'uso di sostanze stupefacenti.