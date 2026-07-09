Le multe per eccesso di velocità fruttano ai comuni 284 milioni

L'Italia va veloce, probabilmente troppo. Ce lo dice l'analisi realizzata da Facile.it, che certifica come le multe per eccesso di velocità siano le più redditizie per le città italiane. Nel nostro Paese infatti questa infrazione è tra le più comuni e ha generato ben 284 milioni in sanzioni pecuniarie solo l'anno scorso. Tra autovelox fissi e mobili, tutor e altri dispositivi di rilevazione Firenze, Bologna, Milano, Padova e Genova da sole hanno registrato proventi per oltre 46 milioni di euro.