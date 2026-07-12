Autovelox, ecco come scoprire quali sono fuorilegge

Nell'elenco pubblicato sul sito https://velox.mit.gov.it/dispositivi ci sono tutte le telecamere italiane, sia quelle omologate che quelle non legittime. Il censimento del Mit, infatti, spiega per ogni dispositivo qual è il modello, l’anno in cui è stato approvato e il Comune in cui si trova. Con l'elenco alla mano, basta individuare il modello che interessa e confrontarlo con la lista ministeriale. Utilizzando i filtri disponibili sul portale del ministero, tra l’altro, si può capire quali autovelox sono stati disattivati dalla mezzanotte di sabato: quelli posteriori al 2017 sono in regola, mentre per quelli antecedenti al giugno di quell'anno e che hanno ottenuto soltanto l'approvazione (e non l'omologazione) ci sono alcune procedure di verifica della documentazione, test tecnici o tarature che possono stabilirne l'idoneità.