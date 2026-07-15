Monopattini, obbligo di assicurazione ? Cinque su sei non hanno ancora la targa

Per tutti coloro che girano volenti o nolenti senza contrassegno il rischio sarebbe, almeno in linea teorica, quella di subire una contravvenzione tra i cento e i 400 euro. Cifra tutto sommato alta se è vero che i prezzi per le assicurazioni oscillerebbero tra i 35 e i cento euro, a seconda della copertura scelta. L'assicurazione è comunque l'ultima misura a entrare in vigore tra quelle previste nel nuovo Codice della Strada diventato legge nel dicembre 2024. I possessori di monopattino già da tempo ormai si sarebbero dovuti munire di casco, freni e indicatori di posizione da apporre al mezzo mentre, come detto, per la mini-targa si era strappata alla fine una proroga fino al 17 maggio di quest'anno. Tutte misure per la sicurezza che tuttavia appaiono spesso e volentieri bypassabili da chi dovrebbe seguirle.