Multe stradali, nel 2025 incassi per quasi 2 miliardi di euro
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L'uomo in un lungo post su Facebook racconta la vicenda: centinaia i commenti, l'intervento del sindaco che invoca "responsabilità" e, infine, la rimozione della "denuncia"
Alla fine è intervenuta pubblicamente anche la sindaca di Castelfranco Veneto (Treviso), Maria Ghimenton, richiamando la cittadinanza al "senso di responsabilità", nel tentativo di placare gli animi accesi da un post pubblicato sulla pagina Facebook "Sei di Castelfranco se..." e che aveva pericolosamente diviso i commentatori in due fazioni: pro e contro la polizia locale. La colpa degli agenti? Aver sanzionato per 27 euro un papà, che, in violazione al Codice della Strada, trasportava il figlio sul tubo della bicicletta. E, dopo aver scatenato la polemica, il post è stato rimosso.
"Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo, l'ho seduto sul tubo della bici, risultato: multa. Ecco i problemi di Castelfranco. Vergogna, che schifo. Ci sono altre priorità. In due hanno perso quasi un'ora con me", ha scritto l'uomo sulla pagina social cittadina, pubblicando anche una foto degli agenti, foto scattata a loro insaputa mentre redigevano il verbale. E sotto lo "sfogo" del papà multato oltre 300 commenti, tra utenti che offendevano l'operato della polizia locale e chi, invece, biasimava il comportamento del padre che aveva violato il Codice della Strada, non avendo dotato la sua bicicletta di un seggiolino per il trasporto del minore.
Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava accompagnando a un centro estivo il figlio. Benché ripreso dagli agenti per la condotta pericolosa e in contrasto con il codice della strada, il ciclista avrebbe opposto resistenza fino a costringere gli operatori a intimare l'alt e a redigere un verbale.
"Ogni segnalazione dei cittadini merita attenzione e rispetto, perché il confronto con la comunità è parte fondamentale del lavoro di un'Amministrazione", ha scritto in una nota la sindaca Ghimenton, in merito alla vicenda del papà ciclista, multato per condotta pericolosa e in contrasto con il Codice della Strada.
"Allo stesso tempo, però, è importante ricordare che - sottolinea il primo cittadino di Castelfranco Veneto - ogni situazione va valutata sulla base dei fatti e non attraverso ricostruzioni o giudizi espressi sui social senza conoscere tutti gli elementi. L'Amministrazione comunale ripone piena fiducia nel lavoro quotidiano degli agenti della Polizia Locale, che operano ogni giorno con professionalità, equilibrio e senso di responsabilità, spesso affrontando situazioni complesse nell’interesse della sicurezza di tutti".
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"Saranno naturalmente verificati eventuali chiarimenti necessari nelle sedi opportune, ma non riteniamo corretto trasformare ogni episodio in un processo pubblico alimentato dai commenti sui social. La sicurezza, il rispetto delle regole e il rapporto con i cittadini richiedono ascolto, dialogo e anche senso di responsabilità da parte di tutti", è la conclusione del messaggio istituzionale.