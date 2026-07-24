"Ho portato uno dei miei tre figli al centro estivo, l'ho seduto sul tubo della bici, risultato: multa. Ecco i problemi di Castelfranco. Vergogna, che schifo. Ci sono altre priorità. In due hanno perso quasi un'ora con me", ha scritto l'uomo sulla pagina social cittadina, pubblicando anche una foto degli agenti, foto scattata a loro insaputa mentre redigevano il verbale. E sotto lo "sfogo" del papà multato oltre 300 commenti, tra utenti che offendevano l'operato della polizia locale e chi, invece, biasimava il comportamento del padre che aveva violato il Codice della Strada, non avendo dotato la sua bicicletta di un seggiolino per il trasporto del minore.