Milano, bimba di 8 anni festeggia il compleanno al Parco Sempione con tavoli e festoni: multa di 80 euro
Una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie è intervenuta al momento del taglio della torta. Il Comune: "Ai presenti è stato chiesto il rispetto del regolamento, nessuno ha risposto alla richiesta"
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A Milano, i genitori di una bambina di 8 anni hanno organizzato una merenda al Parco Sempione per festeggiare il compleanno della figlia. Presente una trentina di persone, tra compagni di classe della piccola, genitori e tate. Per l'occasione, la famiglia della bimba avrebbe allestito tre tavoli portatili e appeso ai pini uno striscione e dei palloncini. Al momento del taglio della torta, è intervenuta una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev), che ha preso i documenti del padre della festeggiata e messo una multa di 80 euro per, come spiega il Corriere della Sera che riporta la storia, "aver violato il regolamento per le feste nei parchi pubblici, che vieta di portare tavolini e appendere festoni". "Dal report stilato dalle Gev emerge che ai presenti è stato chiesto il rispetto del regolamento e quindi di togliere tavoli, striscioni e la pentolaccia appesi agli alberi, con la possibilità di proseguire usando i plaid stesi a terra che già c'erano. Nessuno ha risposto alla richiesta", ha spiegato il Comune.
I genitori degli altri bambini hanno fatto una colletta per pagare la multa
Il fatto è accaduto martedì scorso. I genitori degli altri bambini presenti hanno fatto una colletta per pagare la multa. "Ci hanno apostrofato subito in tono accusatorio, dicendo: 'Cosa state facendo? Non è permesso, dovete togliere immediatamente i tavoli e i festoni'. Abbiamo obiettato che era il momento della torta, dieci minuti e avremmo portato via tutto. Abbiamo chiesto di avere pazienza, di non rovinare la festa di una bambina. Ci hanno risposto che potevamo mangiare seduti per terra. Li abbiamo invitati a controllare anche le zone del Parco dove si spaccia ed è risaputo", ha detto al Corriere il genitore di uno dei presenti.
"Il regolamento c'è e va rispettato, ma qui si tratta di un po' di buon senso. In questi anni abbiamo partecipato a decine di feste. A volte capitava che i vigili passassero, ma si limitavano ad ammonire bonariamente. Un cartello appeso con fili di cotone e dei palloncini che male possono fare agli alberi? Il Comune dovrebbe invece avere a cuore e incentivare l'utilizzo dei parchi da parte di bambini e famiglie", ha invece affermato un'altra persona presente.