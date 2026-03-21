Milano, bimba di 8 anni festeggia il compleanno al Parco Sempione con tavoli e festoni: multa di 80 euro

Il fatto è accaduto martedì scorso. I genitori degli altri bambini presenti hanno fatto una colletta per pagare la multa. "Ci hanno apostrofato subito in tono accusatorio, dicendo: 'Cosa state facendo? Non è permesso, dovete togliere immediatamente i tavoli e i festoni'. Abbiamo obiettato che era il momento della torta, dieci minuti e avremmo portato via tutto. Abbiamo chiesto di avere pazienza, di non rovinare la festa di una bambina. Ci hanno risposto che potevamo mangiare seduti per terra. Li abbiamo invitati a controllare anche le zone del Parco dove si spaccia ed è risaputo", ha detto al Corriere il genitore di uno dei presenti.