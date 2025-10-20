Bicicletta legata al palo? Scattano le multe: ecco cosa si rischia

In bici sulle strade di San Francesco
Ferrara è pronta a seguire l'esempio di Cagliari dove il Consiglio di Stato ha riconosciuto il divieto di incatenarle a infrastrutture pubbliche
Andare in bici potrebbe diventare più rischioso e costoso che mai. La notizia arriva da Ferrara: legare la bicicletta a un palo, a un albero o a una panchina potrebbe far scattare una multa salatissima. A fare scuola sarebbe il Comune di Cagliari, dove è vietato incatenare biciclette e motocicli a infrastrutture pubbliche non destinate alla sosta. Su questa vicenda è intervenuto attraverso una sentenza il Consiglio di Stato che ha confermato la legittimità del regolamento del capoluogo sardo. I cittadini ora rischiano, come avviene a Cagliari, una multa fino a 800 euro
A Ferrara una legge simile era già in vigore da tempo, precisamente all’articolo 22 del regolamento di polizia urbana. In questa norma è stabilito che le biciclette debbano essere parcheggiate negli spazi appositi, vietando di legarle ad alberi, arbusti, monumenti e manufatti dell’arredo urbano. Se questo è quello che formalmente sarebbe previsto, la sostanza poi è ben diversa. Molti residenti della città estense hanno rivelato che questo regolamento è poco conosciuto e che di rado viene applicato. "Una multa per aver legato la bici a un palo non mi è mai capitata e non conosco nessuno a cui è stata fatta. E per fortuna, perché non sarei d’accordo. Se la bici non dà fastidio, dov’è il problema?", ha spiegato un cittadino di Ferrara.
C'è chi apprezza questa norma in nome dell'ordine e della sicurezza cittadina e chi invece si appella al buon senso, evidenziando come questo regolamento renderebbe più complicata la vita dei residenti. In luoghi come Ferrara la bicicletta è essenziale per muoversi e le rastrelliere sono molto poche. I cittadini chiedono un investimento per aumentare i servizi e i posti adibiti per parcheggiare, esprimendo inoltre perplessità sulle sanzioni, a detta di alcuni inserite solo per fare cassa. "Le multe le trovo giuste solo se la bici crea intralcio. Ma se è legata con criterio, senza bloccare passaggi o cancelli, non vedo perché punire. È una questione di buon senso", ha dichiarato un'altra intervistata.