Bicicletta legata al palo? Scattano le multe: ecco cosa si rischia

A Ferrara una legge simile era già in vigore da tempo, precisamente all’articolo 22 del regolamento di polizia urbana. In questa norma è stabilito che le biciclette debbano essere parcheggiate negli spazi appositi, vietando di legarle ad alberi, arbusti, monumenti e manufatti dell’arredo urbano. Se questo è quello che formalmente sarebbe previsto, la sostanza poi è ben diversa. Molti residenti della città estense hanno rivelato che questo regolamento è poco conosciuto e che di rado viene applicato. "Una multa per aver legato la bici a un palo non mi è mai capitata e non conosco nessuno a cui è stata fatta. E per fortuna, perché non sarei d’accordo. Se la bici non dà fastidio, dov’è il problema?", ha spiegato un cittadino di Ferrara.