Roma, 17enne muore in un tragico incidente stradale: tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla

Il giovane, che amava la musica e la chitarra in particolare, ha perso la vita in Corso Francia. La madre: "Sei stato l'amore più grande della mia vita"
Un ragazzo di 17 anni, Mattia Liguori, ha perso la vita nella notte tra mercoledì e giovedì in un tragico incidente stradale avvenuto in Corso Francia, in zona Roma Nord. Coinvolte un'auto e una bici sulla quale viaggiava il giovane, che stava tornando a casa dopo aver partecipato alla manifestazione pro-Pal in favore della Flotilla. A travolgerlo, una vettura guidata da un 20enne, trasferito all'ospedale Sant'Andrea per i controlli, risultati poi negativi. Gli agenti stanno indagando per chiarire le dinamiche dell'incidente. Il 17enne è morto per le gravi lesioni riportate dopo essere stato trasportato al policlinico Gemelli di Roma.
La tragedia è avvenuta nella stessa strada nella quale hanno perso la vita, in due incidenti distinti, Leonardo Lamma nel 2022 e, due anni prima, Gaia Von Freymann e Camilla Romagnoli.
Dalle sue pagine social, emerge come Mattia avesse una grande passione per la musica e per la chitarra in particolare. Il giovane amava il jazz e la musica chill. Tanti i messaggi di cordoglio dei suoi amici più cari. E anche la madre ha voluto ricordarlo con un post: "Non lo dimenticherò mai, è stato l'amore più grande della mia vita", ha scritto, pubblicando l'ultima foto del figlio che lo ritrae proprio in bicicletta.
