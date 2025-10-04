Roma, 17enne muore in un tragico incidente stradale: tornava in bici dalla manifestazione pro Flotilla

Dalle sue pagine social, emerge come Mattia avesse una grande passione per la musica e per la chitarra in particolare. Il giovane amava il jazz e la musica chill. Tanti i messaggi di cordoglio dei suoi amici più cari. E anche la madre ha voluto ricordarlo con un post: "Non lo dimenticherò mai, è stato l'amore più grande della mia vita", ha scritto, pubblicando l'ultima foto del figlio che lo ritrae proprio in bicicletta.