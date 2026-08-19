Salento: 72enne muore sbranato da due rottweiler

Figlio e nipote, preoccupati dal non vederlo rientrare a casa per pranzo, sono andati a cercarlo trovandolo ormai privo di vita con i due cani addosso. Hanno cercato di liberare il corpo dalla presa dei due animali, rischiando di essere azzannati a loro volta. I due molossi potrebbero essere fuggiti da un'abitazione della zona. I carabinieri stanno risalendo ai proprietari dei due cani.