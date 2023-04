Soldano (Imperia), 53enne muore sbranata dal cane del fratello

Dramma a Soldano, nell'entroterra di Vallecrosia (Imperia), dove una donna di 53 anni, Patrizia La Marca, è morta dopo essere stata assalita dal cane del fratello.

A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini che hanno udito le urla della vittima. Per consentire i soccorsi, i carabinieri sono stati costretti a sparare al rottweiler, ferendolo. La donna, che stava accudendo l'animale per qualche giorno mentre il fratello era in ferie, è stata trasferita in condizioni gravissime all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (Savona) dove è deceduta dopo alcune ore di agonia.