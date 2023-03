Palinuro (Salerno), polpo annega cane? Ecco cosa è veramente successo

Ecco cosa è successo

Secondo quanto spiegato da Parisi, i vigili del fuoco di Policastro sono intervenuti a Palinuro dopo la chiamata che segnalava che un cagnolino di piccola taglia era caduto dal molo. L'amico a 4 zampe era scivolato precipitando in una zona difficile da raggiungere dalla costa, mercoledì mattina durante la passeggiata con la proprietaria. Il cagnolino aveva tentato in tutti i modi di risalire dall'acqua, ma data la grandezza dei frangiflutti gli era stato praticamente impossibile. Purtroppo quando i vigili del fuoco hanno raggiunto il molo di Palinuro non hanno potuto fare nulla: il cane era già morto. Non hanno neanche potuto recuperare la carcassa poiché è stata trascinata via: ed è qui, appunto, che è entrato in scena il polpo che ha afferrato il cane, ormai già morto, portandolo con sé nella sua tana.