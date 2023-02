Terremoto Turchia, cane da soccorso muore di fatica mentre cerca superstiti

L'animale, un pastore tedesco, si chiamava Proteo e faceva parte della delegazione del Paese che partecipa alle attività di ricerca e soccorso in Turchia. A dare l'annuncio della sua scomparsa è stato il Segretariato per la Difesa Nazionale messicano (Sedena).

"I membri dell'esercito e dell'aeronautica messicana sono profondamente addolorati per la perdita del nostro grande compagno, il cane Proteo. Hai compiuto la tua missione come membro della delegazione messicana nella ricerca e nel salvataggio dei nostri fratelli in Turchia. Grazie per il tuo lavoro eroico", questo il messaggio diffuso sui social dal Segretariato per la Difesa Nazionale messicano.

Su TikTok, Sedena ha pubblicato un video-tributo che contiene un messaggio del compagno umano di Proteo, Private Villeda, il quale dice: "Voglio dirti che sono orgoglioso di te perché sei sempre stato un cane forte, un cane lavoratore che non si è mai arreso. Ora, devo solo ringraziarti per avermi supportato. Purtoppo, non tornerai a casa con me. Ti ricorderò sempre. Un giorno saremo ancora insieme".

Anche il segretario alle Relazioni estere messicano Marcelo Ebrard ha voluto ricordare il cane. E lo ha fatto tramite un messaggio su Twitter: "Mi dispiace per la morte di Proteo, un membro della squadra di soccorso di Sedena in Turchia. Ha innalzato il nome del Messico e del nostro popolo".

"Il cane Proteo è morto, esausto, durante le attività di soccorso in Turchia. Secondo le testimonianze, ha aiutato a salvare almeno due persone. Pensieri a tutti gli eroi di tutto il mondo", ha scritto invece - sempre su Twitter - Aminollah Faisal, coordinatore Onu per Unitar (Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca).