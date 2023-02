Terremoto in Turchia, Massimo Agosti sui salvataggi "miracolosi": "I bambini resistono a lungo"

A "Mattino Cinque News" l'esperto: "La macchina metabolica dei piccoli funziona bene e la loro non percezione di aver perso tutto non li aggrava"

Il professor Massimo Agosti, vicepresidente della Società Italiana di Neonatologia, interviene a "Mattino Cinque News" sui salvataggi "miracolosi" che stanno avvenendo in Turchia e Siria a seguito del devastante terremoto. "È davvero incredibile. I bambini resistono a lungo perché hanno la forza della vita, è questa ad aver dato loro la possibilità di sopravvivere per ore e giorni addirittura. Molto probabilmente non hanno subito grosse ferite e si è creato un contesto, come una grotta tra le macerie, che gli ha permesso di resistere anche ai grossi sbalzi di temperatura".

"Quella dei bambini è una macchina metabolica che funziona bene specie nei primi mesi e anni di vita - ha proseguito il professor Massimo Agosti a "Mattino Cinque News" - a giocare a loro favore in questo caso c'è anche la non percezione del dramma di aver perso tutto, non sono stati aggravati dalla componente psichica che sarà un grande problema poi. Ora il loro salvataggio è un inno alla speranza e alla vita".