Usa, cane rimane bloccato in metro: padrone muore trascinato sui binari dal guinzaglio

Alla chiusura delle porte l'uomo ha subito uno strattone ed è stato portato via dal convoglio per alcuni metri, l'animale è rimasto illeso all'interno

Un uomo con il suo cane stava per scendere dalla metropolitana quando qualcosa è andato storto: l'animale è rimasto bloccato all'interno del convoglio durante la chiusura delle porte e il proprietario non ha fatto in tempo a mollare il guinzaglio prima che il treno ripartisse. L'uomo è morto dopo essere stato trascinato per metri alla stazione di Dunn Loring, nella contea di Fairfax.

L'incidente Tutto è avvenuto in pochi attimi. Non è chiaro il motivo per cui il cane è rimasto sulla carrozza invece di scendere insieme al padrone, che per poi è rimasto legato al guinzaglio subendo uno strattone che lo ha fatto cadere.

Inutili i soccorsi Dopo l'incidente, la circolazione ferroviaria è stata interrotta. Secondo le prime ricostruzioni della polizia, l’uomo non è stato investito dal convoglio ferroviario ma trascinato lungo la piattaforma per diversi metri. Le ferite riportate sono apparse subito molto gravi, fatale,, un trauma cranico. L'uomo è morto poco dopo in ospedale.

