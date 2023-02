Puglia, l'uomo che trascinò un cane per il collo con l'auto: "Ho sbagliato, ma non volevo ucciderlo"

Dopo il video del cane morto per essere stato trascinato per il collo da un'automobile e la conseguente indignazione social, Veronica Ruggeri de "Le Iene" decide di recarsi in Puglia per incontrare chi guidava la macchina in questione.

"Non volevo ammazzarlo. Se avessi voluto farlo, l'avrei fatto fuori, anche in campagna", si giustifica subito l'uomo, un contadino, che ripercorre quanto accaduto. "Mi si è avvicinato questo cane bianco, un pastore maremmano, e mi ha mangiato due galline. Ho pensato di portarlo da una persona che accoglie i cani, ma non voleva salire in macchina, così l'ho legato e l'ho portato là piano piano. Purtroppo, non ce l'ha fatta".

Messo poi alle strette dall'inviata della trasmissione, l'uomo ammette le proprie colpe: "Ho sbagliato. Se c'è da pagare, pagherò".