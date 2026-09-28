Il commento di Pier Silvio Berlusconi sul film tv dedicato a San Carlo Acutis: "Un prodotto di cui siamo orgogliosi"

Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, commenta così gli ottimi risultati conseguiti da "Il mio nome è Carlo", il tv movie sulla vita di Acutis in onda il 27 settembre su Canale 5 con 4.269.000 spettatori e il 30% di share:



"Sono davvero felice per il successo de ‘Il mio nome è Carlo’. È un prodotto di cui siamo orgogliosi, fatto con sensibilità, talento e passione. Ed è proprio questa la strada che personalmente sento più giusta e che vogliamo continuare a percorrere. Oggi più che mai servono storie umane, profonde e valoriali. Storie che fanno bene. Complimenti a tutti i professionisti che hanno lavorato per creare questo bellissimo prodotto. E un grazie di cuore alla signora Antonia Salzano Acutis, la mamma di San Carlo".