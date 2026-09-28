Grande successo per "Il mio nome è Carlo", il tv movie sulla vita di Acutis leader della prima serata

Domenica 27 settembre, su Canale 5, grande successo per la prima assoluta del film tv "Il mio nome è Carlo", al vertice della prima serata con 4.269.000 spettatori totali e il 29.6% di share (30.1% sul target commerciale). Diretto da Giacomo Campiotti e interpretato da Samuele Carrino e Lucia Mascino, il tv movie sulla vita di San Carlo Acutis, il giovane santo morto a soli 15 anni, ha registrato picchi del 40% di share. Un risultato eccezionale anche tra il pubblico dei giovani, con una share del 32.6% sul target dei 15-34enni.



"Il mio nome è Carlo" è visibile su Mediaset Infinity.



Il vicedirettore generale fiction e cinema di Mediaset Gianpaolo Letta commenta così i risultati ottenuti dal film tv: "Siamo davvero fieri del film TV Il mio nome è Carlo, andato in onda ieri sera, e felici per lo straordinario risultato. Voglio ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato alla sua realizzazione, ma il merito va soprattutto al nostro editore Pier Silvio Berlusconi, a cui va anche un sincero grazie. È stato lui a individuare e scegliere questa storia, è stato lui a decidere la casa di produzione. Da anni Pier Silvio ci chiede di seguire questa strada, fatta di racconti ad alto valore umano. Oggi più che mai siamo tutti convinti che sia la scelta giusta e ci impegneremo per continuare a percorrerla".