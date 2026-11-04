Lago di Como, il tesoro nascosto di Innocenta è una casa nel bosco

Noceno è un borgo nato nel Seicento, a circa 800 metri di quota, circondato da boschi di castagni. La casa di famiglia ha circa due secoli di storia, e per un periodo i suoi parenti ci hanno gestito anche un’osteria con alcune stanze. Innocenta l’aveva restaurata qualche anno fa per salvarla dall’abbandono. Nel 2025 l’ha messa su Airbnb, dandole il nome del rifugio che non è riuscita a riaprire. Dal debutto l’alloggio è entrato nel 5% dei migliori del Lago di Como. L’obiettivo, però, va oltre la casa: “far conoscere questa valle e contribuire alla sua rinascita”.