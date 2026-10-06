È morto Robert Kelker-Kelly, addio alla star di "General Hospital"

Robert Kelker-Kelly e Miriam Parrish all'Annual Soap Opera Update Awards nel 1996 © Getty
La notizia ha scosso il mondo della televisione statunitense: è morto Robert Kelker-Kelly, uno dei volti più riconoscibili delle soap opera e celebre in Italia per aver interpretato il personaggio di Stavros Cassadine in General Hospital. L'attore americano è stato trovato senza vita nella sua abitazione in Missouri.
Secondo quanto riportato dalle autorità intervenute sul posto, la richiesta di soccorso riguardava un uomo in arresto cardiaco. Non è però stato stabilito pubblicamente se questo episodio sia direttamente collegato alla causa del decesso. A confermare il decesso è stato il medico legale, mentre non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle cause della morte.
Chi era Kelker-Kelly
L'attore aveva conquistato una grande popolarità grazie alle soap opera statunitensi. Il ruolo che lo aveva reso maggiormente riconoscibile al pubblico era quello di Bo Brady in Il tempo della nostra vita, interpretato tra il 1992 e il 1995, quando era subentrato a Peter Reckell, che aveva dato per primo il volto al personaggio. La sua interpretazione gli aveva permesso di ottenere nel 1994 un Soap Opera Digest Award come miglior attore protagonista. Un anno più tardi, insieme a Lisa Rinna, aveva ricevuto anche un riconoscimento come coppia più sexy per la storia dei rispettivi personaggi.
Gli inizi in televisione e il successo nelle soap
La carriera di Robert Kelker-Kelly era iniziata negli anni Ottanta. Nel 1987 era entrato nel cast di Another World, soap conosciuta in Italia come Destini, interpretando Sam Fowler. Dopo la parentesi a Il tempo della nostra vita, l'attore aveva continuato a lavorare nel mondo delle soap. La sua carriera televisiva lo aveva portato anche nuovamente in “Another World”, dove aveva interpretato Shane Roberts.
Stavros Cassadine in General Hospital
Un altro personaggio importante della sua carriera era stato Stavros Cassadine in General Hospital. Kelker-Kelly aveva ricoperto il ruolo nei primi anni Duemila e aveva successivamente fatto ritorno nella serie nel 2013 e nel 2014. Il suo percorso professionale aveva compreso anche una parentesi cinematografica. Nel 1996 aveva partecipato al film Il sogno di Frankie, condividendo il cast anche con Jennifer Aniston.
Le accuse di Lisa Rinna negli ultimi mesi
Il suo nome era tornato recentemente sotto i riflettori per una vicenda legata proprio agli anni trascorsi sul set de Il tempo della nostra vita. Nel suo memoir pubblicato nel 2026, Lisa Rinna aveva raccontato alcuni aspetti, particolarmente, difficili del rapporto professionale con Kelker-Kelly. L'attrice aveva descritto comportamenti che considerava verbalmente aggressivi e manipolatori durante il periodo di collaborazione nella soap. Rinna aveva inoltre sostenuto che, dopo l'uscita dell'attore dalla serie, la NBC avesse predisposto per un periodo una misura di sicurezza a tutela sua e di Kristian Alfonso. Kelker-Kelly, all'epoca delle dichiarazioni, non aveva replicato pubblicamente alle accuse.
La vita lontano dai riflettori
Robert Kelker-Kelly aveva coltivato una seconda grande passione: il volo e dopo aver progressivamente lasciato il mondo dello spettacolo, aveva intrapreso la carriera di pilota professionista. L'attore era stato sposato due volte. Il primo matrimonio, con Linda Rattner, si era celebrato nel 1988 e si era concluso con un divorzio nel 1992. Nel 1997 aveva sposato l'attrice Miriam Parrish, conosciuta anche per il suo legame con Il tempo della nostra vita. La coppia era rimasta insieme fino al 2013. Kelker-Kelly lascia una figlia, Amelia Rose Kelly.