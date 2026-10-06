È morto Robert Kelker-Kelly, addio alla star di "General Hospital"

Robert Kelker-Kelly aveva coltivato una seconda grande passione: il volo e dopo aver progressivamente lasciato il mondo dello spettacolo, aveva intrapreso la carriera di pilota professionista. L'attore era stato sposato due volte. Il primo matrimonio, con Linda Rattner, si era celebrato nel 1988 e si era concluso con un divorzio nel 1992. Nel 1997 aveva sposato l'attrice Miriam Parrish, conosciuta anche per il suo legame con Il tempo della nostra vita. La coppia era rimasta insieme fino al 2013. Kelker-Kelly lascia una figlia, Amelia Rose Kelly.