Lutto per lo chef stellato Giancarlo Perbellini: morta la moglie Silvia Bernardocchi, era malata da tempo

Silvia Bernardocchi era anche la vicepresidente della Fondazione Colangiocarcinoma Est, creata a Padova nel 2025, e sostenuta dal marito. La moglie di Perbellini scelse di raccontare pubblicamente la propria malattia e di impegnarsi nella creazione di un progetto dedicato alle patologie delle vie biliari. L'organizzazione si propone da un lato di promuovere e sostenere la ricerca sul colangiocarcinoma e sulle malattie delle vie biliari; dall'altro di offrire supporto alle persone e alle famiglie che si trovano ad affrontare la diagnosi.