Lutto per lo chef stellato Giancarlo Perbellini: morta la moglie Silvia Bernardocchi, era malata da tempo

Grave lutto per lo chef tristellato veronese Giancarlo Perbellini: nella mattinata di mercoledì 30 settembre è morta la moglie, Silvia Bernardocchi. Malata da tempo, ha lottato a lungo contro una grave forma di carcinoma alle vie biliari. Il patron del Ristorante Casa Perbellini-12 Apostoli, in occasione del massimo riconoscimento della Guida Michelin, nel novembre 2024, aveva dedicato alla moglie il prestigioso traguardo. Bernardocchi aveva affrontato anche un delicato intervento chirurgico durato circa 12 ore, al termine del quale le era stata rimossa una parte significativa del fegato.
Chi era Silvia Bernardocchi
La moglie dello chef Perbellini era commercialista e lavorava al fianco del marito contribuendo alla gestione finanziaria del gruppo legato alle sue attività. Il loro principale ristorante ha ottenuto la terza Stella Michelin nel 2024, lo stesso anno in cui a Bernardocchi venne diagnosticato il tumore. Come detto, lo chef volle condividere quel risultato con la moglie, dedicandole il traguardo. Il suo nome è stato inoltre scelto per uno dei menù degustazione proposti dal ristorante veronese.
La malattia di Silvia Bernardocchi
Silvia Bernardocchi era anche la vicepresidente della Fondazione Colangiocarcinoma Est, creata a Padova nel 2025, e sostenuta dal marito. La moglie di Perbellini scelse di raccontare pubblicamente la propria malattia e di impegnarsi nella creazione di un progetto dedicato alle patologie delle vie biliari. L'organizzazione si propone da un lato di promuovere e sostenere la ricerca sul colangiocarcinoma e sulle malattie delle vie biliari; dall'altro di offrire supporto alle persone e alle famiglie che si trovano ad affrontare la diagnosi.