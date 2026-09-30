Harvey Felberbaum aveva 96 anni ed era di origini ebraico-russo-ungariche. Era cresciuto nel Bronx, come la figlia aveva raccontato in passato, e aveva sposato Paulyne Day. Dalla loro relazione erano nati tre figli: Michael, Anna e Sarah. Nonostante fosse consapevole che il padre fosse arrivato a un'età avanzata e che il tempo insieme stesse per finire, Felberbaum ha spiegato di non essere riuscita a prepararsi davvero alla sua morte.