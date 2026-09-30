Le parole dopo il lutto

Sarah Felberbaum rompe il silenzio sulla morte del padre: "Un dolore mai provato"

A tre mesi dalla scomparsa del genitore ha scelto di raccontare per la prima volta quanto sia stato difficile affrontare la perdita

30 Set 2026 - 12:26
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La morte del padre ha segnato profondamente Sarah Felberbaum, che a tre mesi dalla scomparsa ha scelto di raccontare per la prima volta quanto sia stato difficile affrontare il lutto. "Ho perso mio padre tre mesi fa e non ho mai provato un dolore così grande" ha raccontato l'attrice, spiegando che l'età avanzata del genitore non ha reso meno dolorosa la sua scomparsa.

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Il dolore per la morte del padre

 L'attrice ha parlato del momento che sta vivendo in un'intervista al magazine "F", spiegando di non essere ancora riuscita ad accettare completamente l'assenza di Harvey, morto a 96 anni. "Sapevo che il tempo stava per scadere e, per quanto fossi preparata, faccio ancora fatica ad accettare l'idea di non potergli più parlare", ha aggiunto. Dopo la morte del padre, l'attrice ha attraversato le prime settimane cercando di rimanere a casa e lontana dal resto del mondo. "Non volevo uscire di casa, non volevo confrontarmi con il mondo", ha spiegato parlando di quella fase particolarmente difficile.

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Chi era Harvey Felberbaum

 Harvey Felberbaum aveva 96 anni ed era di origini ebraico-russo-ungariche. Era cresciuto nel Bronx, come la figlia aveva raccontato in passato, e aveva sposato Paulyne Day. Dalla loro relazione erano nati tre figli: Michael, Anna e Sarah. Nonostante fosse consapevole che il padre fosse arrivato a un'età avanzata e che il tempo insieme stesse per finire, Felberbaum ha spiegato di non essere riuscita a prepararsi davvero alla sua morte.

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Il sostegno di Daniele De Rossi e dei figli

 A permettere all'attrice di iniziare lentamente a uscire dal periodo più buio sono stati soprattutto i familiari. Al suo fianco ci sono stati il marito Daniele De Rossi e i loro figli, che l'hanno accompagnata nel difficile percorso successivo alla perdita. Tra gli episodi che ricorda come un piccolo punto di svolta c'è una serata trascorsa al Circo Massimo per assistere a un concerto di Cesare Cremonini. Per un momento Felberbaum è riuscita a lasciarsi andare alla musica, cantando e ballando e dimenticando il dolore.

Quella parentesi di leggerezza, però, ha lasciato spazio al senso di colpa. "Ho provato vergogna per quell'attimo di leggerezza, come se non mi fosse concesso, e sono scoppiata a piangere", ha raccontato. In seguito ha deciso di condividere ciò che le era accaduto e ha ricevuto numerosi messaggi di affetto. "Tanti mi hanno ringraziato per essere uscita allo scoperto. Fortunatamente, ammettere la sofferenza, la fragilità, non è più un tabù", ha spiegato.

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Lo sfogo di giugno sui social

 Le parole pronunciate dall'attrice si collegano a quanto aveva già raccontato nel mese di giugno. In quell'occasione Felberbaum aveva scritto sui social di stare vivendo "uno dei momenti più brutti della vita", spiegando anche di avere difficoltà a gestire la quotidianità fuori casa. All'epoca, tuttavia, non aveva rivelato quale fosse la ragione di quel periodo così complicato.

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Non è la prima volta che l'attrice decide di parlare pubblicamente delle proprie difficoltà. In passato aveva affrontato anche il tema della depressione e dei disturbi del comportamento alimentare comparsi dopo la nascita del secondogenito Noah. Anche in quel caso Felberbaum aveva scelto di condividere con il pubblico un'esperienza personale e delicata, mostrando quanto per lei parlare della sofferenza possa rappresentare un modo per affrontarla ed elaborarla.

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