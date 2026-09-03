Addio a Carla Jeffery, morta a 33 anni l'attrice di "Zombies"

Carla Jeffery è morta a soli 33 anni. L'attrice americana, conosciuta soprattutto per aver interpretato Bree nella saga Disney "Zombies", è scomparsa martedì 1° settembre. A confermare la notizia è stata Carla Alexander, sua manager di lunga data, attraverso un messaggio pubblicato sui social. Le cause della morte non sono state rese note.
"È con profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa della nostra amata Carla Jeffery, morta il 1° settembre 2026 a soli 33 anni", si legge nel messaggio diffuso da Alexanders Talent Management.
Il ricordo della manager
Carla Jeffery lavorava con la stessa agenzia da quando aveva 12 anni. Nel lungo messaggio con cui è stata annunciata la sua morte, la manager ha ricordato il percorso dell'attrice, cresciuta professionalmente sotto i suoi occhi per oltre vent'anni.
"Abbiamo avuto il privilegio di vederla diventare una donna bellissima, piena di vita e incredibilmente talentuosa, con un sorriso capace di illuminare qualsiasi stanza", ha scritto Alexander. Un ricordo che si lega anche al personaggio che l'ha resa celebre tra il pubblico più giovane: la cheerleader Bree di Seabrook High, migliore amica di Addison nella saga "Zombies".
Jeffery ha interpretato Bree nei primi tre film del franchise Disney, usciti tra il 2018 e il 2022, tornando poi a prestare la voce al personaggio nella serie animata "Zombies: The Re-Animated Series".
"Carla era molto più di una cliente, era parte della famiglia", ha aggiunto la sua manager, chiedendo di rispettare la privacy dei familiari in questo momento. "Riposa serenamente, Carla. La tua luce non sarà mai dimenticata".
La carriera di Carla Jeffery
Nata a Houston, in Texas, il 10 luglio 1993, Carla Jeffery aveva iniziato a recitare giovanissima. Il suo debutto sul grande schermo era arrivato nel 2006 con la commedia "Phat Girlz", nella quale interpretava la versione più giovane del personaggio di Mo'Nique.
Negli anni successivi aveva costruito una lunga carriera televisiva, comparendo in numerose produzioni. Per Disney Channel aveva recitato, tra le altre, in "Good Luck Charlie", "Shake It Up!" e "Best Friends Whenever".
Nel suo curriculum figurano anche "iCarly", "Southland", "Suburgatory", "Crazy Ex-Girlfriend", "American Vandal" e "Curb Your Enthusiasm", dove aveva interpretato Keysha Black in diversi episodi. Il ruolo di Bree in "Zombies" sarebbe poi diventato quello più riconoscibile della sua carriera.
Jeffery era inoltre la sorella gemella dell'attore Carlon Jeffery, conosciuto dal pubblico Disney per la serie "A.N.T. Farm".