Addio a Carla Jeffery, morta a 33 anni l'attrice di "Zombies"

Carla Jeffery è morta a soli 33 anni. L'attrice americana, conosciuta soprattutto per aver interpretato Bree nella saga Disney "Zombies", è scomparsa martedì 1° settembre. A confermare la notizia è stata Carla Alexander, sua manager di lunga data, attraverso un messaggio pubblicato sui social. Le cause della morte non sono state rese note.