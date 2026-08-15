È proprio su queste promesse che si concentra la causa. I ricorrenti sostengono che i fondatori di Wondermind abbiano rappresentato come concrete o già in fase di sviluppo iniziative che non sarebbero mai arrivate a compimento. L'applicazione, secondo l'accusa, non sarebbe mai stata sviluppata, mentre le partnership e gli altri progetti annunciati non si sarebbero materializzati.