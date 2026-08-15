Selena Gomez e Benny Blanco: fuga d'amore tra Toscana ed Emilia-Romagna
© Instagram @selenagomez | Selena Gomez in vacanza con Benny Blanco in Italia
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Selena Gomez © Instagram
La startup dedicata al benessere mentale fondata da Selena Gomez insieme alla madre Mandy Teefey e all'imprenditrice Daniella Pierson è finita al centro di una causa intentata da cinque investitori. I ricorrenti sostengono di essere stati indotti a investire denaro sulla base di prospettive e iniziative che, secondo la loro ricostruzione, non si sarebbero poi concretizzate. La richiesta complessiva riguarda circa 1,2 milioni di dollari, oltre a costi e danni.
Wondermind è stata lanciata nel 2021 con l'obiettivo di rendere più accessibili i contenuti legati alla salute mentale e fornire agli utenti strumenti semplici e pratici per prendersi cura quotidianamente del proprio benessere. Gomez aveva assunto il ruolo di cofondatrice, oltre a essere indicata come chief impact officer e responsabile del marketing.
Il progetto era nato anche sulla scia della scelta della cantante di parlare pubblicamente delle proprie difficoltà psicologiche, compreso il disturbo bipolare. La notorietà di Gomez e il suo enorme seguito sui social erano considerati elementi importanti per la crescita della società.
Secondo la denuncia depositata davanti a un tribunale federale, i cinque investitori avrebbero versato complessivamente 1,2 milioni di dollari nel 2022 confidando nelle prospettive presentate dalla società e nella capacità di Gomez di contribuire alla promozione del marchio.
Wondermind avrebbe inoltre indicato nello stesso anno una valutazione di circa 95 milioni di dollari e prospettato collaborazioni con importanti aziende, tra cui JPMorgan. Tra le iniziative illustrate ai potenziali investitori ci sarebbero state anche una nuova applicazione, accordi pubblicitari e contenuti realizzati insieme a celebrità.
È proprio su queste promesse che si concentra la causa. I ricorrenti sostengono che i fondatori di Wondermind abbiano rappresentato come concrete o già in fase di sviluppo iniziative che non sarebbero mai arrivate a compimento. L'applicazione, secondo l'accusa, non sarebbe mai stata sviluppata, mentre le partnership e gli altri progetti annunciati non si sarebbero materializzati.
La denuncia sostiene inoltre che Gomez avrebbe sottoscritto un contratto che prevedeva un suo coinvolgimento attivo nella costruzione del marchio, per poi non rispettare gli impegni assunti. Gli investitori accusano complessivamente la società di essere arrivata a una situazione di grave difficoltà finanziaria, sostenendo che Wondermind avrebbe avuto problemi persino nel pagamento puntuale di dipendenti e fornitori.
Secondo i cinque investitori, le difficoltà della società sarebbero rimaste loro sconosciute per circa tre anni. Nella denuncia si sostiene che nessuno dei fondatori, dirigenti o amministratori avrebbe informato gli investitori dell'effettiva situazione finanziaria mentre l'azienda andava progressivamente incontro al dissesto.
I ricorrenti affermano di aver scoperto i problemi di Wondermind soltanto dopo un'inchiesta pubblicata nel settembre 2025 dalla rivista online The Cut, che aveva sollevato interrogativi sulle condizioni economiche e sulla gestione della società. Secondo quanto riportato nella causa, quell'inchiesta avrebbe mostrato l'assenza di un piano concreto per il futuro dell'azienda.
Gomez risulta ancora indicata come cofondatrice sul sito di Wondermind. Nel frattempo, la madre Mandy Teefey ha assunto il ruolo di amministratrice delegata, mentre Daniella Pierson ha lasciato la società. Tra le persone che hanno promosso l'azione legale figurano investitori con base a New York e in Florida, tra cui Brent Saunders, amministratore delegato della società specializzata in salute degli occhi Bausch + Lomb. La causa mira a recuperare gli 1,2 milioni di dollari investiti, oltre alle spese e agli eventuali danni.
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