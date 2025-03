La storia d'amore tra Selena Gomez e Benny Blanco in un album di coppia

Il disco celebra la storia d'amore della coppia, offrendo ai fan una finestra unica sulla loro relazione. L'album è nato organicamente dal loro trovarsi bene a lavorare assieme in modo creativo, consentendo loro di produrre arte che riflette le loro esperienze in maniera autentica. L'album racconta la loro storia: prima di incontrarsi, innamorarsi e poi guardare al futuro insieme. Con l'album è stato pubblicato anche il videoclip della nuova traccia "Younger & Hotter Than Me", diretto dal fedele collaboratore di Blanco, Jake Schreier. L'album è stato anticipato dai brani "Sunset Blvd", il cui video è un omaggio al film "Un sogno lungo un giorno" di Francis Ford Coppola ed è ispirato alla prima uscita dei due artisti sull'iconica strada di Hollywood, "Call Me When You Break Up" con Gracie Abrams (già tra i brani più trasmessi dalle radio in Italia) e "Scared of Loving You", prodotta dal vincitore ai Grammy, Finneas.