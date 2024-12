Selena Gomez e Benny Blanco presto sposi

Selena Gomez, per alcuni problemi di salute, non può affrontare una gravidanza, ma non nasconde che le piacerebbe diventare mamma. "Purtroppo non posso portare in grembo i miei figli. Ho un sacco di problemi medici che metterebbero in pericolo la mia vita e quella del bambino", aveva raccontato a "Vanity Fair". "È stato qualcosa di cui ho sofferto per un po', pensavo che sarebbe successo nel modo in cui accade a tutti. Trovo che sia una benedizione il fatto che ci siano persone disponibili per la maternità surrogata o l'adozione. Sono entrambe enormi possibilità per me. Anche se sarà un po' diverso alla fine non mi interessa, sarà il mio bambino".