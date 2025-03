Selena Gomez e Benny Blanco celebrano l'amore con “Sunset Blvd”

Il brano arriva dopo il singolo "Call Me When You Break Up" con Gracie Abrams, attualmente tra i 20 brani più trasmessi dalle radio in Italia. Questa collaborazione segna il primo incontro tra i tre artisti, mentre per Blanco e Abrams rappresenta una reunion. I due sono amici di lunga data e avevano già collaborato nel 2021 per "Unlearn". Un sodalizio artistico e privato quello tra Selena Gomez e Benny Blanco, che è sfociato nell'album "I Said I Love You First". Nel disco la coppia celebra la loro storia d'amore, offrendo ai fan uno sguardo unico sulla loro relazione. Nato dalla loro sintonia creativa, l'album riflette in modo autentico le loro esperienze, raccontando il percorso che li ha portati a incontrarsi, innamorarsi e guardare al futuro insieme.