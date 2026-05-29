Selena, Brooklyn e Nicola © IPA - Instagram
Alcune amicizie nascono e finiscono nel giro di pochi anni. Fa parte della vita e può capitare a tutti, incluse le celebrità. Per un po' Selena Gomez, Brooklyn Beckham e sua moglie Nicola Peltz sono sembrati inseparabili, ma poco per volta la coppia si è allontanata sempre di più dalla cantante e ora non capita più di vederli insieme in pubblico.
La nascita dell'amicizia
Secondo quanto ricostruito dal Daily Mail, l'amicizia tra Selena Gomez, Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sarebbe nata nel 2022, durante un evento svolto a Hollywood. Trovandosi di fronte l'ex Justin Bieber e sua moglie Hailey Baldwin, la cantante avrebbe sentito il bisogno di un supporto morale e proprio in quel momento Nicola si sarebbe avvicinata per invitarla a sedersi accanto a lei.
L'amicizia tra le due sarebbe poi cresciuta rapidamente, arrivando a coinvolgere anche Brooklyn Beckham. Nel corso del tempo, i tre hanno fatto varie vacanze insieme e hanno pubblicato tanti contenuti sui social che hanno consolidato l'idea di un gruppetto inseparabile.
Qualcosa si è incrinato
Il primo campanello d'allarme è suonato quando Brooklyn Beckham e Nicola Peltz non hanno partecipato alle nozze di Selena Gomez con Benny Blanco. Un'assenza può capitare, anche per cause di forza maggiore, tuttavia non è l'unico indizio di un rapporto che nel corso del tempo sembra essersi incrinato. A distanza di qualche mese dalle nozze della cantante, Nicola ha cancellato numerose foto che la ritraevano insieme a Selena dal suo profilo Instagram.
E dopo la rimozione delle immagini è arrivata anche una frase sibillina: "Alcune amicizie non hanno una data di scadenza". Non c'è un riferimento esplicito a Gomez, ma tra l'assenza al matrimonio e la rimozione dei contenuti non è difficile iniziare a mettere insieme i pezzi.
Perché l'amicizia si sarebbe rotta
Ma cos'ha causato la fine dell'amicizia? Come si è passati da Nicola Peltz che definisce Selena la sua "anima gemella" e "una persona incredibile" al gelo attuale? Secondo una fonte, la cantante aveva la sensazione che l'attrice le stesse "rubando gli amici". Sembra, infatti, che nel corso del tempo Nicola abbia iniziato a uscire con alcune persone vicine a Selena anche quando l'amica non era disponibile. "Questo dava fastidio a Selena, che ha preso la decisione di allontanarsi", ha aggiunto la stessa fonte.
L'altra versione dei fatti
Secondo un'altra fonte, l'allontanamento sarebbe avvenuto con naturalezza in seguito al matrimonio di Selena Gomez. Dopo le nozze con Benny Blanco, la cantante avrebbe deciso di allontanarsi dalla vita mondana, preferendo una routine più tranquilla dedicata per lo più al lavoro sulle canzoni e al tempo trascorso con il marito. Questo nuovo stile di vita l'avrebbe portata a mettere in secondo piano alcune amicizie, incluse quelle con Nicola e Brooklyn.