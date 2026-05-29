Ma cos'ha causato la fine dell'amicizia? Come si è passati da Nicola Peltz che definisce Selena la sua "anima gemella" e "una persona incredibile" al gelo attuale? Secondo una fonte, la cantante aveva la sensazione che l'attrice le stesse "rubando gli amici". Sembra, infatti, che nel corso del tempo Nicola abbia iniziato a uscire con alcune persone vicine a Selena anche quando l'amica non era disponibile. "Questo dava fastidio a Selena, che ha preso la decisione di allontanarsi", ha aggiunto la stessa fonte.