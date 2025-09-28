Selena Gomez e Benny Blanco sono marito e moglie. La notizia delle nozze è stata condivisa dalla cantante e attrice, 33 anni, su Instagram. Il post mostra una serie di foto e la didascalia "9.27.25" tra due cuori. I due si frequentavano dal 2023, il fidanzamento ufficiale è arrivato nel dicembre del 2024, il matrimonio dopo neanche un anno. La cerimonia si è svolta a Santa Barbara, in California.