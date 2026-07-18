A rendere pubblica l'impresa è stato lo stesso Blanco con un video diventato virale in poche ore sui social media, girato proprio mentre si trovava in mezzo all'oceano diretto verso Londra. Nella clip, accompagnata dalle note di Nothing Can Change This Love di Sam Cooke, compare la scritta ironica: "POV: stai attraversando l’oceano in mare per vedere tua moglie perché hai paura di volare". "Le cose che facciamo per amore", ha scritto Blanco nella didascalia, conquistando immediatamente i fan della coppia.