Benny Blanco attraversa l'Atlantico in barca per Selena Gomez: ha paura di volare
Il produttore, che soffre di aviofobia, ha scelto la nave per essere al fianco della moglie nel giorno del suo compleanno documentando tutto sui social
Benny Blanco e Selena Gomez © Instagram
C'è chi per amore affronta lunghe code all'aeroporto, e chi invece preferisce sfidare direttamente l'oceano. Benny Blanco appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Il produttore e cantautore, 38 anni, ha scelto di attraversare l'Atlantico in barca pur di raggiungere la moglie Selena Gomez, attualmente a Londra per lavoro, in vista del suo compleanno.
Il viaggio via mare raccontato su TikTok
A rendere pubblica l'impresa è stato lo stesso Blanco con un video diventato virale in poche ore sui social media, girato proprio mentre si trovava in mezzo all'oceano diretto verso Londra. Nella clip, accompagnata dalle note di Nothing Can Change This Love di Sam Cooke, compare la scritta ironica: "POV: stai attraversando l’oceano in mare per vedere tua moglie perché hai paura di volare". "Le cose che facciamo per amore", ha scritto Blanco nella didascalia, conquistando immediatamente i fan della coppia.
Selena Gomez, che compirà 34 anni il prossimo 22 luglio, si trova nel Regno Unito da maggio per le riprese della sesta stagione dell'acclamata serie Only Murders in the Building e c'è già chi scommette su una festa speciale. Tuttavia, potrebbe esserci un problema: la giornata speciale potrebbe essere offuscata dal compleanno del principino George che, lo stesso giorno dell'attrice statunitense, compirà infatti 13 anni.
La fobia di volare raccontata da Blanco
Non è la prima volta che il cantautore parla apertamente della propria aviofobia. Sposato con Selena Gomez dal 27 settembre 2025, Blanco aveva già raccontato al Tonight Show di Jimmy Fallon di aver attraversato l'oceano in nave anche in passato, in compagnia di Ed Sheeran, mentre lavoravano insieme all'album Divide.
"Non prendo l'aereo, sono andato in Europa in nave", aveva confessato allora, ricordando divertito di aver guardato Titanic proprio a bordo di quella traversata. Nel frattempo, il produttore si prepara anche a un altro debutto: il nuovo album Hermoso uscirà il 14 agosto, anticipato dal singolo Joven y Salvaje insieme a Bb trickz.