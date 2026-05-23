Cyrus non è arrivata sola. Accanto a lei c'erano la madre Tish Cyrus Purcell, la sorella Brandi Cyrus e il fidanzato Maxx Morando, a comporre il cerchio degli affetti più stretti. Il discorso dell'artista, però, ha preso una piega inattesa, lontana dalla retorica delle celebrazioni. Più che festeggiare un traguardo, Miley ha riflettuto sul senso del tempo e dell'arte: "Il fatto che non vivrò per sempre è ciò che crea l'urgenza che alimenta il mio cuore, la mia arte e la mia vita". Una dichiarazione che ha trasformato la cerimonia in qualcosa di più di una passerella, con la promessa di continuare ad abbattere "i muri delle categorie" in cui gli artisti finiscono spesso rinchiusi.