STELLA TRA LE STELLE

Miley Cyrus, una stella sulla Walk of Fame: "Non smetterò mai di reinventarmi"

Miley Cyrus riceve la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame tra commozione e standing ovation: il discorso, gli ospiti e la promessa ai fan

23 Mag 2026 - 11:26
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Miley Cyrus sulla Walk of Fame © Instagram

Miley Cyrus sulla Walk of Fame © Instagram

Hollywood Boulevard ha un nome in più inciso sul suo marciapiede più famoso, e quel nome è Miley Cyrus. La cantante e attrice ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame durante una cerimonia a Los Angeles, davanti a centinaia di fan che si erano messi in fila fin dall'alba per non perdersi il momento. Visibilmente emozionata, ha posato accanto alla targa che da oggi la consacra tra le icone del pop mondiale.

Famiglia, amici e un discorso sul tempo

 Cyrus non è arrivata sola. Accanto a lei c'erano la madre Tish Cyrus Purcell, la sorella Brandi Cyrus e il fidanzato Maxx Morando, a comporre il cerchio degli affetti più stretti. Il discorso dell'artista, però, ha preso una piega inattesa, lontana dalla retorica delle celebrazioni. Più che festeggiare un traguardo, Miley ha riflettuto sul senso del tempo e dell'arte: "Il fatto che non vivrò per sempre è ciò che crea l'urgenza che alimenta il mio cuore, la mia arte e la mia vita". Una dichiarazione che ha trasformato la cerimonia in qualcosa di più di una passerella, con la promessa di continuare ad abbattere "i muri delle categorie" in cui gli artisti finiscono spesso rinchiusi.

Da Anya Taylor-Joy a Donatella Versace

 Tra gli ospiti spiccavano due presenze d'eccezione. Anya Taylor-Joy ha ripercorso il cammino della collega "da Hannah Montana a icona pop globale", definendola "una donna che ha insegnato a un'intera generazione a raccontare la propria storia senza paura". A firmare il look della serata è stata invece Donatella Versace, che ha scelto personalmente per Cyrus un abito vintage e le ha dedicato parole calde: "I giovani ti amano non solo per il tuo talento, ma soprattutto per il coraggio con cui vivi".

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La promessa ai fan

 Nel finale, Miley ha trasformato il riconoscimento in un impegno verso chi la segue: "Voglio che ciò che lascerò continui a toccare il cuore delle generazioni future". Parole accolte da una standing ovation, soprattutto da quei fan che con la sua musica sono letteralmente cresciuti: dalle prime canzoni dei tempi di Hannah Montana fino ai successi più recenti, la sua è una storia che molti sentono anche un po' come la propria. E la stella su Hollywood Boulevard, ora, è lì a ricordarlo.

Miley Cyrus lancia "End of the World"

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© Glen Luchford
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