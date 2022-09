Demi Lovato: "Sono troppo malata, non riesco ad alzarmi dal letto e questo sarà il mio ultimo tour"

Non riesco ad alzarmi dal letto" annunciando che "Holy Fvck" (dal titolo del suo ottavo album uscito ad agosto), tour in cui è impegnata attualmente in Cile, sarà il suo "ultimo". La popstar ha condiviso la notizia in alcune delle sue storie, poi cancellate, proprio nel giorno della sua esibizione a Santiago del Cile. "Avrò bisogno di tutto il vostro aiuto», ha scritto ancora la cantante, 30 anni: "Punterò il microfono spesso verso il pubblico perché ho pochissima voce".

dell'ex stellina Disney

Quale sia il reale problema di salutenon è chiaro, ma pare proprio che l'artista abbia deciso di chiudere con i live e le tournée.

L'attuale tour dovrebbe durare fino al 6 novembre, quando si concluderà alla Toyota Music Factory di Irving, in Texas.

Il preoccupante messaggio della cantante ha messo in allarme i suoi fan che si sono affrettati a scrivere messaggi d'incoraggiamento e supporto sui social.

"Demi lovato significa il mondo intero per me... ma ho sempre avuto questa terribile sensazione ogni volta che va in tour, non sta bene mentalmente o fisicamente", ha twittato un fan, aggiungendo che tutto ciò che vogliono è che la cantante sia "felice e in salute".

“Ti amiamo demi, non sei sola. Ricorda che tu e la tua salute siete al di sopra di tutto", hanno aggiunto altri fan, usando l'hashtag "#WeLoveYouDemi".

Dopo un'adolescenza segnata da uno stupro, a soli 15 anni, come ha raccontato lei stessa in

"Dancing with the Devil",

documentario autobiografico uscito nel 2021per la Lovato anche gli ultimi anni sono stati particolarmente tumultuosi. "Ho perso la mia verginità per una violenza sessuale", ha rivelato l'ex stellina Disney, che ha ottenuto la celebrità con il film "Camp Rock", dove ha interpretato la spensierata adolescente Mitchie Torres al fianco di Joe Jonas.

ha quasi perso la vita nel 2018 a seguito di una overdose,

In lotta contro la sua tossicodipendenza la cantanteche le ha causato tre ictus e un infarto: "I medici mi dissero che se avessero tardato altri 10 minuti sarei morta", ha dichiarato la cantante nel documentario, dove racconta come quell'overdose le abbia lasciato danni cerebrali permanenti tanto da non poter più guidare e avere difficoltà a leggere. In quell'occasione, confessa ancora l'ex star Disney, fu nuovamente vittima di violenza sessuale da parte del pusher che le vendette la droga e approfittò del suo stato confusionale.

Per anni ha seguito percorsi di recupero e rehab e con l'ultimo album, uscito poche settimane fa, sembrava aver ritrovato la felicità, dopo aver anche annunciato di essere finalmente completamente sobria e di vivere uno stile di vita sano.

Qualcosa non va però ancora in lei e l'ultimo annuncio su un possibile addio alla musica ne è la triste conferma.