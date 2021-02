Demi Lovato shock: "Dopo l'overdose ho avuto tre ictus e un infarto... ora ho danni al cervello"

"I miei medici mi dissero che altri 10 minuti e sarei morta", così Demi Lovato racconta uno dei periodi più cupi della sua vita: "Dopo un'overdose, nel 2018, ho avuto tre ictus e un infarto e ora ho un danno cerebrale, non guido e ho difficoltà a leggere...", svela la cantante americana, 28 anni, nel trailer, condiviso sui social, di "Dancing with the Devil", documentario, in arrivo su YouTube a marzo, che parla di salute mentale e dipendenze.

"La mia vista ha ancora punti ciechi" racconta la Lovato parlando degli effetti dell'overdose: "Per molto tempo ho avuto davvero molta difficoltà a leggere e ancora oggi fatico: la mia vista è sfocata e non posso guidare".

La cantante ripercorre con commozione i momenti drammatici di quel luglio 2018, quando fu trovata nella sua casa di Hollywood quasi morta per un'overdose di eroina e dei mesi precedenti che l'hanno condotta fino a lì.

Nel trailer Demi mostra anche l'immagine shock della sua mano tatuata collegata a una flebo e coperta da nastro adesivo medico, con una fascia ospedaliera allacciata intorno al polso su cui si legge la data di nascita della Lovato, il 20 agosto 1992, così come la data in cui è stata ricoverata in ospedale: il 24 luglio 2018.

Dopo quell'incidente, che ha cambiato per sempre la sua vita, ma anche quella delle persone care che le sono state vicine, la cantante ha cominciato un percorso di rehab: "Ho avuto molte vite, come il mio gatto. Ora sono alla mia nona vita ", ha sottolineato, ma sono pronto per tornare a fare ciò che amo, ovvero musica".



Nel trailer Demi racconta i vari step della sua carriera, da stellina Disney a popstar e soprattutto i mesi tumultuosi che l'hanno condotta all'overdose, che le è quasi costata la vita. Nel video compaiono anche la madre di Demi, Dianna De La Garza, il patrigno Eddie, la sorella maggiore Dallas, 33 anni, e la sorellastra minore Madison, che le sono sempre stati vicini.

Nel documentario però non si parlerà solo della sua dipendenza, ma anche dei suoi disturbi alimentari e della diagnosi di bipolarismo, di tutte le sfide, insomma, legate alla sua salute mentale.

