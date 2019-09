Demi Lovato si mostra senza filtri: "Stanca di vergognarmi, ho la cellulite e ne vado fiera"

“Questa è la mia più grande paura, una mia foto in bikini inedita. E indovinate un po', c'è la cellulite! Sono stanca di vergognarmi del mio corpo, di modificarlo (sì, le altre foto di bikini sono state modificate)...". Demi Lovato dice basta al body shaming e si mostra sui social senza filtri, in costume con il lato B in primo piano e i segni della cellulite: "Voglio che questo nuovo capitolo della mia vita sia autentico, voglio mostrare quello che sono...", scrive la cantante ed ex stellina Disney

In un lungo post che è un inno al volersi bene e all'accettazione del proprio corpo con pregi e difetti, Demi Lovato, che già a maggio aveva postato alcuni scatti in bikini, mostrando le sue curve generose e scrivendo "mi sento finalmete sexy", ribadisce il suo risoluto no al cosiddetto body shaming, che costringe molte donne a vergognarsi delle proprie imperfezioni e a voler apparire per ciò che gli altri si aspettano da loro.



Nel luglio 2018 Demi aveva rischiato di morire a causa di una overdose di droga e alcol e negli ultimi mesi ha lavorato sodo seguendo un intenso programma di riabilitazione A gennaio ha festeggiato sei mesi di sobrietà e a luglio un anno intero senza droghe e alcol.

"Non voglio essere più la loro idea di ciò che è bello, quella non sono io. Non voglio più cercare di soddisfare gli standard di qualcun altro. Questa sono io, senza vergogna, senza paura e orgoglioso di possedere un corpo che ha combattuto così tanto e continuerà a stupirmi quando spero che un giorno partorirò...", scrive la cantante, che aggiunge di essere molto felice di poter tornare al lavoro in tv e al cinema senza lo stress di un programma di allenamento di 14 ore al giorno e senza doversi privare "di una torta di compleanno" e poi conclude con un messaggio a tutte le donne: "Io mi amo. E dovresti amarti anche tu! Spero di ispirare qualcuno ad apprezzare il proprio corpo oggi".