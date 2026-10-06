Il mondo del fumetto italiano perde uno dei suoi autori più riconoscibili: Alessandro Baggi è morto a Milano a 60 anni, stroncato da un infarto. Una scomparsa improvvisa che lascia un vuoto tra colleghi, lettori e appassionati di fumetti, soprattutto tra coloro che hanno imparato a conoscere il suo tratto attraverso personaggi come Dylan Dog e Dampyr. Il suo percorso professionale era cominciato quando era ancora giovanissimo e, nel corso di oltre quarant'anni, lo aveva portato a lavorare per alcune delle più importanti realtà dell'editoria a fumetti italiana.