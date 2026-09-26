Era il 26 settembre del 1986 quando l'Indagatore dell'Incubo creato da Tiziano Sclavi sbarcò per la prima volta in edicola per Sergio Bonelli Editore con "L'alba dei morti viventi" - scritto da Sclavi, disegnato da Angelo Stano e con la copertina di Claudio Villa - primo albo di una serie che da allora ha raccolto milioni di lettori. In questi quarant'anni Dylan Dog ha attraversato l'orrore senza mai negarlo, scegliendo invece di osservarlo, interrogarlo e raccontarlo. Ed è proprio da questo sguardo che nasce il filo conduttore delle celebrazioni che stanno caratterizzando questi mesi e culmineranno con il debutto di Dylan Dog sul palcoscenico.
Il "Dylan Dog Horror Show"
Dal 28 ottobre andrà in scena al Teatro Eliseo di Roma DYLAN DOG HORROR SHOW, di Tiziano Sclavi e Nicola Russo, con regia di Valter Malosti, la prima produzione teatrale Sergio Bonelli Editore, un grande evento che porterà per la prima volta a teatro l'universo dell'Indagatore dell'Incubo. Proprio con questo spettacolo, lo storico teatro romano riaprirà le sue porte e per l'occasione trasformerà il suo foyer in uno spazio esperienziale dedicato all'universo visivo e narrativo dell'Indagatore dell'Incubo.
Il cast sarà composto da Gabriele Graham Gasco nel ruolo di Dylan Dog, Loris Fabiani in quello di Groucho, Marit Nissen nei panni di Veronika, Ida Marinelli nel ruolo di Madame Trelkovski, Danilo Nigrelli interpreterà un demone multipersonalità, Antonino Iuorio nel ruolo dell'Ispettore Bloch, Dario Battaglia nei panni di Xabaras, Camilla Nigro in quelli di Bree Daniels, Beatrice Vecchione nel ruolo di Lillie Connolly, Annamaria Troisi nei panni di Morgana e Sofia Fusciani in quelli di Anna Never. Calcheranno la scena come performer: Fabio Bergaglio, Antonio Carta, Alessandro Pallecchi, Sofia Celentani Ungaro, Cecilia Francesca Croce, Michele Calcari e Giovanni Fasser.
Il volume speciale e la "Horror Night"
La parte musicale sarà affidata a un power trio composto da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria. Le anteprime speciali si svolgeranno a partire dal 22 ottobre. Intanto, è arrivato in libreria e fumetteria il volume celebrativo con la storia inedita scritta da Barbara Baraldi e disegnata da Davide Furnò intitolata "Prima che sia l'alba": il volume in bianco e nero propone la storia dell'albo dell'anniversario, "Dylan Dog 481", con in più otto tavole a fumetti esclusive che ne arricchiscono la trama. In attesa del debutto a teatro, venerdì 25 settembre, i fan si sono riuniti per la "Dylan Dog Horror Night", un'imperdibile festa che ha coinvolto una selezione di 80 sedi sparse in tutta Italia tra librerie Ubik e fumetterie Funside. Al Bonelli Store di Milano è invece in programma una matinée speciale dedicata ai lettori oggi, sabato 26 settembre.
Il programma dei festeggiamenti
Ogni sede è impreziosita da allestimenti dedicati a Dylan Dog e al suo universo narrativo, per offrire ai fan un'occasione per festeggiare insieme i primi quarant'anni di una leggenda del fumetto. In diverse librerie e fumetterie, sceneggiatori e disegnatori della serie incontrano il pubblico per raccontare curiosità, aneddoti e retroscena di uno dei personaggi più iconici del fumetto italiano. I festeggiamenti continueranno nei prossimi mesi con nuove pubblicazioni e iniziative speciali dedicate al protagonista dal 1986 di un successo editoriale senza tempo e punto di riferimento per generazioni di lettori. Tutti i dettagli sui prossimi appuntamenti dedicati ai festeggiamenti dei 40 anni di Dylan Dog saranno svelati sul sito della Casa editrice.