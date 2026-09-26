La parte musicale sarà affidata a un power trio composto da Paolo Spaccamonti alla chitarra, Luca Cavina al basso e Jacopo Battaglia alla batteria. Le anteprime speciali si svolgeranno a partire dal 22 ottobre. Intanto, è arrivato in libreria e fumetteria il volume celebrativo con la storia inedita scritta da Barbara Baraldi e disegnata da Davide Furnò intitolata "Prima che sia l'alba": il volume in bianco e nero propone la storia dell'albo dell'anniversario, "Dylan Dog 481", con in più otto tavole a fumetti esclusive che ne arricchiscono la trama. In attesa del debutto a teatro, venerdì 25 settembre, i fan si sono riuniti per la "Dylan Dog Horror Night", un'imperdibile festa che ha coinvolto una selezione di 80 sedi sparse in tutta Italia tra librerie Ubik e fumetterie Funside. Al Bonelli Store di Milano è invece in programma una matinée speciale dedicata ai lettori oggi, sabato 26 settembre.