Nicole Scherzinger, ustione alla gamba poco prima del concerto

Il tour avrebbe dovuto avere una portata più ampia, ma a maggio il gruppo aveva annunciato la cancellazione della parte nordamericana a causa delle vendite dei biglietti. Scherzinger, Roberts e Wyatt avevano spiegato sui social di aver preso la decisione dopo aver valutato l'andamento della tournée negli Stati Uniti e in Canada. Soltanto una data nordamericana è rimasta inizialmente confermata, mentre gli appuntamenti nel Regno Unito e in Europa sono proseguiti. Le tre artiste avevano sottolineato che la risposta del pubblico europeo era stata invece molto positiva, con diversi concerti già esauriti, e avevano detto di voler trasformare la reunion in una celebrazione della musica e dei ricordi legati al gruppo.