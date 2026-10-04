Nicole Scherzinger, ustione alla gamba poco prima del concerto

© Instagram | La gamba ustionata di Nicole Scherzinger
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Nicole Scherzinger ha dovuto affrontare un imprevisto poco prima di salire sul palco in Germania: un'ustione provocata dall'acqua bollente, che non le ha tuttavia impedito di esibirsi insieme alle Pussycat Dolls. La cantante, 48 anni, ha mostrato sui social la gamba arrossata e ricoperta di vesciche, spiegando di essersi fatta male appena un'ora prima del concerto.
L'episodio è avvenuto il 26 settembre, prima dello spettacolo al PSD Bank Dome di Düsseldorf. Scherzinger ha pubblicato il giorno successivo una fotografia nelle sue Storie su Instagram, mostrando i segni lasciati sulla pelle dall'acqua bollente. "Ritrovarsi con dell'acqua bollente sulla gamba un'ora prima del concerto non è il massimo della vita, ma lo spettacolo deve andare avanti", ha scritto la cantante, sottolineando così di aver deciso comunque di salire sul palco nonostante l'infortunio.
Nel messaggio ha inoltre ringraziato il pubblico di Düsseldorf per il sostegno ricevuto durante la serata e ha dato appuntamento ai fan ad Amsterdam. Alcuni giorni dopo, ha poi trasformato lo spiacevole imprevisto in un reel divertente, nel quale ironizza sulla propria capacità di ribaltare le giornate "no".
Scherzinger sta partecipando al PCD Forever Tour insieme alle ex compagne di gruppo Ashley Roberts e Kimberly Wyatt. Dopo il concerto di Düsseldorf, il trio si è esibito anche allo Ziggo Dome di Amsterdam la domenica successiva, appena un giorno dopo l'incidente, mentre il 29 settembre c'è stato il concerto alla Utilita Arena di Birmingham, nel Regno Unito. La conclusione del tour è prevista a Londra, alla O2 Arena, il 13 ottobre.
Il tour avrebbe dovuto avere una portata più ampia, ma a maggio il gruppo aveva annunciato la cancellazione della parte nordamericana a causa delle vendite dei biglietti. Scherzinger, Roberts e Wyatt avevano spiegato sui social di aver preso la decisione dopo aver valutato l'andamento della tournée negli Stati Uniti e in Canada. Soltanto una data nordamericana è rimasta inizialmente confermata, mentre gli appuntamenti nel Regno Unito e in Europa sono proseguiti. Le tre artiste avevano sottolineato che la risposta del pubblico europeo era stata invece molto positiva, con diversi concerti già esauriti, e avevano detto di voler trasformare la reunion in una celebrazione della musica e dei ricordi legati al gruppo.
La nuova formazione delle Pussycat Dolls ha però anche riaperto una questione legata alle componenti originali che non sono state coinvolte nella reunion. Tra queste ci sono Carmit Bachar, Jessica Sutta e Melody Thornton. Bachar aveva raccontato di non essere stata informata in anticipo del ritorno del gruppo. Sutta aveva invece dichiarato che non avrebbe comunque partecipato al tour perché una condizione neurologica le impedisce di ballare. L'ex componente aveva però ipotizzato di essere stata esclusa anche per le proprie posizioni politiche.
Sutta, sostenitrice di Robert F. Kennedy Jr., attuale segretario alla Salute e ai Servizi umani degli Stati Uniti, aveva collegato la propria esclusione alle sue posizioni politiche. Aveva affermato di essere stata considerata un elemento potenzialmente problematico per il gruppo. Parlando delle proprie convinzioni, aveva detto di essere allineata con Kennedy, e quindi con il movimento Maga, pur precisando di non apprezzare ciò che Donald Trump sta facendo e di essere contraria alla guerra. Aveva inoltre sostenuto che, secondo la sua posizione, la comunità delle persone "danneggiate dai vaccini" non avrebbe avuto possibilità di ottenere aiuto senza il coinvolgimento di Kennedy.
Kimberly Wyatt aveva affrontato la questione già a marzo, descrivendo le Pussycat Dolls come una formazione "in continua evoluzione". La cantante aveva spiegato che quella attuale è la configurazione del gruppo nel 2026 e che non è possibile sapere cosa accadrà in futuro. Wyatt aveva inoltre fatto riferimento alla storia travagliata della band, spiegando che le Pussycat Dolls avevano attraversato in passato delle fratture e che il gruppo stava ora cercando di ricostruire un rapporto tra le sue componenti.
© Ansa
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