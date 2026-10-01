Nuovo disco per i Take That: "Dreamers" in uscita il 20 novembre

Arriva il 20 novembre il nuovo disco dei Take That, Dreamers. Nell'album della storica boy band saranno inclusi i brani già pubblicati You're A Superstar, Sweet July e Feel My Love, realizzati con Michael Patrick Kelly, oltre alla title track Dreamers, disponibile da giovedì 1 ottobre. L'uscita del disco arriva al termine di un anno di riflessione per la band, caratterizzato anche dal Circus tour di quest'estate che ha visto il gruppo esibirsi davanti a oltre 700mila fan nel Regno Unito e in Irlanda.
I Take That: "Felici e orgogliosi"
"Quando abbiamo iniziato a realizzare questo album, il nostro decimo come band, non avevamo intenzione di scrivere qualcosa che riflettesse sulla nostra carriera insieme. Tuttavia, in un anno che è già stato incredibile per noi, quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee, è emerso che avevamo raccolto il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo davvero felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l'ora che tutti possano ascoltarlo", spiegano i componenti della band Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Come noto, la formazione originale della band comprendeva anche Jason Orange e Robbie Williams.
La tracklist di "Dreamers"
1. Wonderkids
2. You’re A Superstar
3. Best Heartbreak
4. Sweet July
5. Higher
6. Who Do You Think You Are
7. Dreamers
8. Feel My Love
9. Change of Season
10. My Love Is Yours
11. Saint
12. Masterpiece
Il tour (con tre date in Italia)
La prossima estate i Take That saranno protagonisti del Dreamers Tour con 31 concerti in 31 città e 16 Paesi diversi: prenderà il via il 3 giugno in Svizzera per poi fare tappa in Germania, Polonia, Lituania, Estonia, Norvegia, Svezia, Francia, Paesi Bassi, Irlanda del Nord, Irlanda, Lussemburgo, Danimarca, Spagna, Italia e Austria, prima di concludersi con l'ultima data in Germania il 23 luglio.
In Italia sono previste tre date: 18 luglio 2027 a Este (Padova), Castello Carrarese; 19 luglio 2027 a Roma, Cavea dell'Auditorium Parco della Musica; il 20 luglio 2027 a Lucca, al Lucca Summer Festival.
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