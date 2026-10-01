Nuovo disco per i Take That: "Dreamers" in uscita il 20 novembre

"Quando abbiamo iniziato a realizzare questo album, il nostro decimo come band, non avevamo intenzione di scrivere qualcosa che riflettesse sulla nostra carriera insieme. Tuttavia, in un anno che è già stato incredibile per noi, quando abbiamo iniziato a condividere musica e idee, è emerso che avevamo raccolto il meglio di ciò che avevamo imparato come Take That e lo avevamo riversato in queste canzoni. Siamo davvero felici e orgogliosi di ciò che abbiamo creato e non vediamo l'ora che tutti possano ascoltarlo", spiegano i componenti della band Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen. Come noto, la formazione originale della band comprendeva anche Jason Orange e Robbie Williams.