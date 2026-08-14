Robbie Williams: "Sono autistico. Ora si spiegano tante cose"

Per anni Robbie Williams ha raccontato senza filtri le proprie fragilità, dalle dipendenze alle difficoltà legate alla salute mentale. Ora, a 52 anni, arriva una nuova consapevolezza. L'ex star dei Take That ha rivelato di aver ricevuto una diagnosi di autismo, una scoperta che, nelle sue parole, avrebbe dato finalmente un nome ad alcuni aspetti del suo carattere e del modo in cui vive il rapporto con gli altri. "Ho l'ADHD e ho appena scoperto di avere anche un po' di autismo, cosa che in realtà adoro perché spiega un sacco di cose", ha raccontato durante un incontro organizzato per il lancio della nuova collezione del suo marchio di abbigliamento.