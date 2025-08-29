Jon Bon Jovi, frontman della band, ha commentato così l’annuncio del nuovo album: "Quest’album è più di una semplice collezione di collaborazioni, è un album nato per necessità. La mia operazione alle corde vocali e la conseguente riabilitazione sono state parte di un viaggio che abbiamo documentato durante l’uscita di “Forever” nel giugno 2024, quando me la cavavo a cantare in studio di registrazione, ma le abilità vocali e il rigore necessari per un tour erano ancora fuori dalla mia portata. Rimasti senza la possibilità di promuovere con un tour un album di cui eravamo tutti molto fieri, ho deciso di chiamare degli amici perché mi aiutassero in un momento difficile. Sono tutti dei cantanti e artisti formidabili, oltre che delle bellissime persone. Il risultato è un album che offre una nuova prospettiva con un nuovo spirito, un album collaborativo che dimostra come tutti possiamo farcela fintanto che riceviamo un po’ di aiuto dagli amici. Provo un’estrema gioia e gratitudine nel poter pubblicare questo album, e penso che si percepiscano nella musica. Posso dire con certezza che c’è sempre qualcosa di più grande di un ME, ed è un NOI».