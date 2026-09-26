Le raccomandazioni della polizia sono chiare: acquistare esclusivamente attraverso i canali ufficiali, verificare sempre l'affidabilità del venditore, evitare pagamenti a privati senza aver controllato la legittimità della vendita e diffidare degli annunci pubblicati da persone sconosciute sui social. "È importante ricordare che il codice di accesso non si compra. Se si viene selezionati, quello che arriva è un codice personale e non trasferibile", sottolineano gli agenti, invitando a verificare sempre che le email arrivino dall'indirizzo autorizzato e a non fornire mai password o dati della carta di pagamento tramite link ricevuti in messaggi sospetti.