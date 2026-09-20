© Littleton Auctions | Scarpe slip-on in pelle, appartenute a Noel Gallagher
© Littleton Auctions | Scarpe slip-on in pelle, appartenute a Noel Gallagher
La vendita si terrà il 3 ottobre a Evesham, nel Worcestershire.Tra i pezzi forti dell'evento ci sono anche le Adidas Kegler Super Ostrich di Noel Gallagher
© Littleton Auctions | Scarpe slip-on in pelle, appartenute a Noel Gallagher
© Littleton Auctions | Scarpe slip-on in pelle, appartenute a Noel Gallagher
Un pezzo di storia degli Oasis sta per essere messo in vendita. L'archivio "The Desk Tapes", che contiene oltre 100 ore di prove, registrazioni di 63 concerti, soundcheck e materiale originale legato alla storia della band degli anni Novanta, sarà messo all'asta il 3 ottobre a Evesham, nel Worcestershire, contea dell'Inghilterra centro-occidentale, nella regione delle West Midlands. Nella collezione, stimata tra 1,2 e 1,6 milioni di sterline (circa 1,4-1,9 milioni di euro), sono presenti anche registrazioni inedite effettuate direttamente dal mixer durante gli anni dell'apice del successo della band dei fratelli Gallagher. In vendita anche setlist originali, itinerari dei tour, una chitarra Epiphone suonata dalla band e un parka.
L'archivio è stato custodito per circa vent'anni da Owain Richards, figlio di un tecnico del suono front-of-house che aveva lavorato con gli Oasis durante i loro anni d'oro. "Mio padre catalogava e registrava ogni cosa, facendo continuamente copie su cassetta", ha spiegato Richards alla Bbc. "Sono cresciuto ascoltando quel materiale: per noi gli Oasis erano una presenza di famiglia, oltre che un fenomeno culturale". La casa d'aste Littleton Auctions, che si occuperà della vendita, ha sottolineato che questi nastri rappresentano un archivio master unico nel suo genere, poiché registrati direttamente dal mixer.
Tra i pezzi forti dell'evento ci sono anche le rare Adidas Kegler Super Ostrich donate a Noel Gallagher. Si tratta di un modello ultra-limitato, realizzato in soli 100 paia nel 2000 per celebrare i cento anni dalla nascita del fondatore dell'azienda, Adi Dassler. "È una delle collezioni più entusiasmanti che abbiamo portato sul mercato", ha commentato Ben Homer, amministratore delegato di Littleton Auctions. L'asta si terrà sia in presenza sia online, ma richiederà una registrazione preventiva e il versamento di una cauzione. Per i fan più sfegatati della storica band di Manchester, questo appuntamento rappresenta un'opportunità irripetibile per mettere le mani su un pezzo di storia rimasto finora inedito.