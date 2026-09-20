L'archivio è stato custodito per circa vent'anni da Owain Richards, figlio di un tecnico del suono front-of-house che aveva lavorato con gli Oasis durante i loro anni d'oro. "Mio padre catalogava e registrava ogni cosa, facendo continuamente copie su cassetta", ha spiegato Richards alla Bbc. "Sono cresciuto ascoltando quel materiale: per noi gli Oasis erano una presenza di famiglia, oltre che un fenomeno culturale". La casa d'aste Littleton Auctions, che si occuperà della vendita, ha sottolineato che questi nastri rappresentano un archivio master unico nel suo genere, poiché registrati direttamente dal mixer.